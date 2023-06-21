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НовостиОбщество21 июня 2023 11:39

Уроженца Воронежа назначили главой управления Росгвардии в Коми

Алексей Петренко родом из Таловского района
Евгения ФРОЛОВА

Уроженец Воронежской области, полковник полиции Алексей Петренко занял пост главы Управления Федеральной службы войск нацгвардии РФ по Республике Коми. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном 20 июня.

Алексей Петренко родился в Таловском районе в 1978 году. Учился в Воронежском институте МВД. С 2000-го по 2015-й год проходил службу в отделе вневедомственной охраны города Печора. Затем в течение года возглавлял отдел организации, внедрения и эксплуатации инженерно-технических средств охраны и безопасности, материально-технического и хозяйственного обеспечения МВД в Республике Коми. С 2017 года Петренко занимал должность замначальника управления вневедомственной охраны по Коми, которое возглавил в 2019 году.