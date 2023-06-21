Уроженца Воронежа назначили главой управления Росгвардии в Коми

Уроженец Воронежской области, полковник полиции Алексей Петренко занял пост главы Управления Федеральной службы войск нацгвардии РФ по Республике Коми. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном 20 июня.

Алексей Петренко родился в Таловском районе в 1978 году. Учился в Воронежском институте МВД. С 2000-го по 2015-й год проходил службу в отделе вневедомственной охраны города Печора. Затем в течение года возглавлял отдел организации, внедрения и эксплуатации инженерно-технических средств охраны и безопасности, материально-технического и хозяйственного обеспечения МВД в Республике Коми. С 2017 года Петренко занимал должность замначальника управления вневедомственной охраны по Коми, которое возглавил в 2019 году.