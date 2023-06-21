Еще два парка в Воронеже обработали от клещей и комаров

Фото - управление экологии Фото: Предоставлено "КП"

В Воронеже продолжается обработка парков и скверов от комаров и клещей. Сегодня, 21 июня, от насекомых избавили еще две зеленые зоны – «Алые паруса» и Центральный парк. Об этом рассказали в городском управлении экологии.

Работы выполняет ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в рамках исполнения муниципального контракта. Обрабатываются общественные места препаратами, безвредными для людей и животных.

На время процедуры территории парков закрыли для посещения. В «Алые паруса» нельзя попасть с 10:00 до 14:00, в Воронежский центральный парк – с 12:00 до 16:00.

Также обработают водоемы в парках и скверах «Чайка» и «У озера» от личинок комаров.