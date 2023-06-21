В Воронежской области на железной дороге нашли боеприпас времен ВОВ

Вчера, 20 июня, на участке «Ведуга–Курбатово» в Воронежской области было временно остановлено движение поездов. Связано это было с тем, что на участке работали правоохранительные органы. Об этом подтвердили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги.

- В связи с этим на 1 час 22 минуты был задержан пассажирский поезд №109 сообщением Анапа - Москва. В 17:49 движение на участке было открыто, - пояснили в структуре.

Как пишут местные СМИ, на железнодорожной ветке нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны. К месту находки тут же были вызваны представители экстренных служб. Его аккуратно изъяли и отправили на экспертизу.