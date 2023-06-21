Еще трем воронежским домам потребуется ремонт из-за падения беспилотника 9 июня

Повреждения причинили осколки БПЛА и поражающие элементы Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Четыре дома в Воронеже получили повреждения в результате падения беспилотника в окно многоэтажного дома 9 июня. Кроме многоквартирного дома, это частные постройки, расположенные рядом с пострадавшей высоткой – дома с номерами №29,3т и 31а по Севастьяновскому съезду. Повреждения у них получили окна и крыши.

На ремонт домов выделит деньги администрация города.

Напомним, БПЛА атаковал девятиэтажный дом на улице Белинского в середине дня 9 июня. Потерявший управление аппарат упал в балконный проем квартиры на третьем этаже и взорвался. В результате взрыва пострадали три человека и несколько квартир в доме, обломки и поражающие элементы разлетелись на сотни метров от эпицентра, повредив частные дома.