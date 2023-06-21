Жителя Воронежской области осудили за браконьерство в заповеднике

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Новохоперском районе местного жителя осудили за браконьерство на особо охраняемой территории. Мужчина получил шесть месяцев исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Об этом рассказали в райсуде 20 июня.

Суд установил, что мужчина незаконно ловил рыбы в водоеме, расположенном на территории Хоперского государственного природного заповедника. В отношении браконьера возбудили дело по п. «г» ч. 1 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов на особо охраняемых территориях»).

Также суд удовлетворил гражданский иск прокуратуры в интересах заповедника и постановил взыскать с осужденного причиненный ущерб в размере 4,5 тысячи рублей.