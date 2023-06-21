Контрактник из Воронежской области оспаривает решение врачебной комиссии

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В суд с иском обратился житель Грибановского района. Мужчина пытается оспорить решение военно-врачебной комиссии, которая признала его ограниченно годным к военной службе. Об этом 19 июня сообщила пресс-служба Новохоперского районного суда.

Мужчина в иске указал, что как доброволец заключил контракт с Министерством обороны РФ для участия в специальной военной операции на период с июля по октябрь 2022 года. Военную службу он проходил в звании младшего сержанта. Но в сентябре прошлого года в связи с объявлением в России частичной мобилизации его контракт продолжил свое действие. Однако решение принималось без учета медицинских документов об имеющихся у истца заболеваниях. А там было указано, что военнослужащему противопоказана работа в условиях «физических перегрузок, охлаждающего микроклимата, производственного шума и других неблагоприятных условиях».

Затем, как утверждает истец, его состояние значительно ухудшилось. Он был госпитализирован для обследования и лечения. Заключением военно-врачебной комиссии филиала №1 ФГКУ – Главным центром военно-врачебной экспертизы Министерства обороны РФ, ему установлена категория В – ограниченно годен к военной службе.

Но заявитель с этим не согласился и утверждает, что его должны были признать негодным к прохождению военной службы и присвоить категорию Д. А затем на основании такого заключения досрочно уволить из Вооруженных сил РФ.

Новохоперский райсуд по итогам рассмотрения иска приняли решение о его передаче в Воронежский гарнизонный военный суд в связи с подсудностью, поскольку спор между истцом и врачебной комиссией возник в период прохождения мужчиной военной службы.