Из-за коммунальной аварии в Воронеже затопило транспортное кольцо

Фото из архива Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

21 июня днем транспортное кольцо на улице Обручева в Воронеже затопило водой. Об этом сообщили читатели. В соцсети очевидцы публикуют фотографии, как машины едут по дороге, которая больше напоминает реку. Из-за наводнения на оживленном перекрестке и рядом с ним образовались огромные заторы.

«Комсомолка» отправила запрос и ждет комментарии от РВК-Воронеж по поводу причины ЧП и сроков его устранения.

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