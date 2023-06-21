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НовостиОбщество21 июня 2023 10:09

Из-за коммунальной аварии в Воронеже затопило транспортное кольцо

Потоп произошел на улице Обручева
Ирина КАЗАНИНА
Фото из архива

Фото из архива

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

21 июня днем транспортное кольцо на улице Обручева в Воронеже затопило водой. Об этом сообщили читатели. В соцсети очевидцы публикуют фотографии, как машины едут по дороге, которая больше напоминает реку. Из-за наводнения на оживленном перекрестке и рядом с ним образовались огромные заторы.

«Комсомолка» отправила запрос и ждет комментарии от РВК-Воронеж по поводу причины ЧП и сроков его устранения.

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