В Воронеже назвали самых богатых директоров школ

Фото из архива КП Фото: Артем КИЛЬКИН

Стали известны заработные платы и другие доходы директоров школ Воронежа. Данные обнародовали на сайте городской администрации.

Согласно декларациям, первое место заняла депутат, руководитель гимназии имени Басова Марина Бочарова. Она зарабатывала в 2022 году 204,3 тысячи рублей в месяц.

Второе место досталось директору школы № 102 в Центральном районе города Алексею Фактору. Он получал в прошлом году более 190 тысяч рублей в месяц.

Третье место у Ольги Струковой, директора лицея № 1 в Коминтерновском районе. Она зарабатывала в 2022 году почти 166 тысяч рублей ежемесячно.

Ну и четвертое и пятое место среди руководителей школ с самой большой зарплатой заняли директор школы с углубленным изучением отдельных предметов № 1 Алексей Козлов и глава гимназии имени Бунина Елена Жигалова. Они получали в месяц по 159 тысяч и 157 тысяч рублей соответственно.

А вот меньше всех получала руководитель кадетской школы имени Суворова Валентина Марченкова. Ее зарплата составила всего 49 тысяч рублей в месяц.

Ранее облздрав опубликовал доходы главных врачей воронежских больниц.