Воронежцев будут штрафовать за купание под запрещающим знаком

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

Теперь воронежцев, решивших искупаться в местах, где установлены запрещающие знаки, будут штрафовать. Соответствующие поправки в Закон Воронежской области «Об административных правонарушениях» вступили в силу 11 июня.

Для начала нерадивого купальщика накажут на 500 рублей. Но, если он попадется на нарушении повторно, то поплатится уже 1000 рублей. Авторы поправок, в первую очередь, руководствовались заботой о горожанах, отмечают чиновники.

- Нарушение таких запретов может быть опасно для здоровья и жизни граждан, - прокомментировали в управе Ленинского района, часть территории которого проходит вдоль береговой линии Воронежского водохранилища.

Например, зоной запрета является вся Петровская набережная, отметили в управе, а это порядка пяти километров. Здесь отсутствуют оборудованные пляжи и места для купания. О чем сообщают соответствующие знаки.

Напомним, официально в Воронеже открыты только три пляжа.