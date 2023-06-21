В Воронеже запущен летний образовательный проект «IT-каникулы со Сбером»

Приглашенные эксперты во время летних каникул проведут школьникам и студентам лекции и деловые игры, на которых познакомят с трендами в IT-индустрии, ИИ-технологиях, а также разъяснят вопросы финансовой и киберграмотности.

Занятия будут проходить в группах по 15 человек, что позволит совместить как работу в команде, так и индивидуальный подход по методике «равный равному», где каждый учится друг у друга. Программа рассчитана на школьников 7-11 классов (14-17 лет) и студентов 1-2 курсов (до 25 лет).

Сергей Фролов, управляющий Воронежским отделением ПАО Сбербанк:

«Мы хотим помочь всем желающим развивать именно те навыки, которые необходимы в цифровом мире для построения успешной карьеры. Особенно это актуально для школьников и студентов во время летних каникул. Образовательный проект позволит максимально комфортно и эффективно раскрыть потенциал каждого. В процессе обучения ребята освоят практические навыки, направленные на развитие системного мышления и эмоционального интеллекта».

Занятия планируется проводить 2 раза в неделю с июня по август 2023. Записаться можно по ссылке https://flagmanvrn.ru.

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