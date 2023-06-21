Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 июня 2023 9:00

На федеральной трассе в Воронежской области под колесами иномарки погиб пешеход

Трагедия произошла на территории Лискинского района
Ирина КАЗАНИНА
фото с сайта ГУ МВД о области

фото с сайта ГУ МВД о области

Фото: Предоставлено

В среду, 21 июня, в 01.30 часов на трассе М-4 «Дон» в Лискинском районе 48-летний житель Санкт-Петербурга, управляя автомобилем «Хендэ Гранд Старекс», превысил скорость, в результате чего не смог остановиться и сбил 46-летнего пешехода, жителя Северной Осетии. От полученных травм мужчина скончался на месте еще до приезда скорой медицинской помощи.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Всего за минувшие сутки на дорогах региона зарегистрировали 102 ДТП, в том числе 78 – в Воронеже. В 11 авариях пострадали 17 человек, один человек погиб.