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НовостиПроисшествия21 июня 2023 7:49

Пропавшего в Воронеже 16-летнего парня нашли живым

Он уехал к своей девушке в Репьевский район
Юрий КОЗЛОВ
Ивана К. нашли достаточно быстро, с ним все в порядке.

Ивана К. нашли достаточно быстро, с ним все в порядке.

Фото: из архива «КП»

Благополучно завершились поиски 16-летнего Ивана К. Напомним, подросток ушел из дома 17 июня и с тех пор не отвечал на звонки. Последний раз его видели на улице Шишкова.

К счастью, ничего страшного с Иваном не случилось. Сотрудники Следственного комитета, возбудившие уголовное дело об убийстве (так просто легче было мобилизовать силы для поисков), сообщили, что в итоге парня нашли вечером 20 июня далеко от Воронежа - в селе Краснолипье Репьевского района. Оказалось, что он уехал к своей девушке. За три дня, пока подросток не подавал о себе вестей, никаких преступлений в отношении него совершено не было.

- Поиски удалось быстро завершить благодаря слаженной работе следователей СК, полиции и волонтеров. Наши сотрудники продолжают устанавливать все обстоятельства этого ЧП, - сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.