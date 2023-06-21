Воронежец жестоко избил соперника и вынес его на улицу умирать

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Следствие завершило расследование, фигурантом по которому проходит 49-летний местный житель. В начале апреля 2023 года в доме по переулку Ботанический в Воронеже произошла ссора на почве ревности между подсудимым и бывшим возлюбленным его сожительницы. Будучи пьяным, мужчина нанес оппоненту множественные удары руками, ногами, молотком и ножом. Избитого соперника вынес из дома и оставил умирать на улице. Позже патологоанатомы выяснили, что смерть наступила из-за тупой травмы шеи.

Подозреваемого вскоре задержали и заключили под стражу. На предварительном следствии мужчина признал вину частично, пояснив, что действительно подверг потерпевшего избиению, однако ударов ножом и молотком не наносил.

В основу обвинительного заключения легли показания свидетелей, в том числе очевидца преступления, результаты проведенных экспертиз, протоколы осмотров и выемок. Материалы переданы на рассмотрение в суд.