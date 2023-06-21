Под Воронежем в лобовом столкновении погиб водитель «шестерки»

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Во вторник, 20 июня, на дороге «Воронеж-Тамбов» Новоусманского района 63-летний житель Верхнехавского района, управляя автомобилем ВАЗ-2106, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Фольксваген Поло», под управлением 40-летнего жителя Аннинского района.

В результате аварии водитель «шестерки» получил смертельные травмы и скончался не месте происшествия. Второй водитель также получил травмы и попал в больницу.

По факту ДТП в полиции организовали проверку для выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего.