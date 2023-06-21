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НовостиОбщество21 июня 2023 6:48

В Воронеже сняли сутки просидевшую на дереве кошку

Для вызволения животного потребовалась автовышка
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Жители одного из дворов в Левобережном районе Воронежа почти сутки следили за судьбой кошки, которая забралась на высокое дерево. Животное не могло самостоятельно спуститься, несмотря на все старания горожан. Тогда люди обратились к журналистам и в управу района с просьбой помочь.

Информацию передали зоозащитникам, а те привлекли на помощь автокран. Только с помощью подъемного механизма поздно вечером удалось снять несчастную кошку с дерева.

- На ночь животное забрали зоозащитники, которые уже утром займутся поисками хозяина, - сообщили в городском управлении экологии, напомнив горожанам о необходимости ответственного обращения с животными.