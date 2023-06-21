От укусов клещей пострадали уже 1144 жителя Воронежской области

Фото Марии Ленц Фото: из архива «КП»

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 19 июня к врачам обратились 1144 жителя Воронежской области, пострадавших от укусов клещей. Эпидемиологи напомнили, что в нашей области не регистрируются случаи клещевого энцефалита, однако клещи могут распространять другие, не менее неприятные болезни - боррелиозы, туляремию, гранулоцитарный анаплазмоз человека , моноцитарный эрлихиоз человека и лихорадку КУ.

Для снижения риска нападения клещей на отдыхающих проводятся акарицидные обработки территорий парков и скверов с последующей оценкой их эффективности. К 19 июня обработаны места массового пребывания и отдыха населения на площади в 986,0 га. При энтомологическом обследовании территорий с целью определения эффективности обработок установлена 100% их эффективность (клещи на обработанных территориях не обнаружены).

В управлении Роспотребнадзора также напомнили, что присосавшегося клеща можно сдать на исследование в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» по адресу г. Воронеж ул. Космонавтов д.21, график работы ежедневно с 08.30 до 16.00, контактные телефоны (8473) 2635241, (8473) 2641571.