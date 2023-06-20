В Воронеже с балкона 17-го этажа выпал 23-летний мужчина

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Белгородской области.

Сегодня, 20 июня, в ряде региональных пабликов появилось сообщение о падении мужчины с балкона 17-этажного дома №72/4 по улице Шишкова в Воронеже.

Как пояснили «КП» в пресс-службе СУ СК РФ по региону, по факту обнаружения тела мужчины проводится доследственная проверка. При осмотре обнаружены травмы, характерные для падения с высоты. Погибшему было 23 года.

- Выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - подытожили в воронежском Следкоме.