Грозы в Воронежской области ожидают 23 июня 2023

В пятницу на территории нашего региона будет облачно с прояснениями. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Жителей Воронежской области в конце текущей рабочей недели ждут грозы. Такой прогноз, сегодня, 20 июня, размещен на сайте регионального Гидрометцентра. Синоптики уверяют, что в пятницу, 23 июня, на территории нашего региона будет облачно с прояснениями. Днем пройдут кратковременные дожди, а в отдельных районах с грозой. Температура воздуха будет колебаться от +23 до +28 градусов. Ветер юго-западный, 8-13 м/с. В Воронеже днем кратковременные дожди без гроз. Воздух прогреется до +25 градусов.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, изначально синоптики прогнозировали на этой неделе теплую и сухую погоду.