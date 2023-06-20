В Воронеже семейная пара расклеивала объявления для потенциальных «закладчиков»

В Воронеже сотрудники полиции задержали семейную пару, подозреваемую в пропаганде наркотиков на территории Советского района. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

Выяснилось, что в одном из чатов популярного мессенджера ранее судимый за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств 32-летний местный житель и его 34-летняя жена нашли объявление о трудоустройстве. Связавшись с работодателем, они согласились расклеивать объявления с приглашением на работу потенциальных закладчиков наркотических средств. Супруги получали от своего куратора шаблоны объявлений, распечатывали их и расклеивали в местах скопления горожан. После этого они фотографировали результат своей работы и отправляли «работодателю». За свои услуги они получали наркотики для личного потребления.

Стражи порядка зафиксировали сто подобных фактов в отношении задержанных. Собранные материалы направлены в мировой суд Советского района.