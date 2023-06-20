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НовостиОбщество20 июня 2023 15:45

Автобусные остановки и светофоры в Лисках Воронежской области стали удобнее для инвалидов

Произошло это благодаря вмешательству прокуратуры
Алексей СЕРГУНИН

Светофоры на улицах Маршала Жукова, 40 лет Октября, Железнодорожной и Воронежской в Лисках, где расположены объекты социальной инфраструктуры, не дублировали световые сигналы звуковыми, что необходимо для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает телеграм-канал региональной прокуратуры. Кроме того, остановки общественного транспорта на улицах Советской и Красноармейской не были оборудованы посадочными площадками в соответствии с требованиями закона для инвалидов.

В итоге суд удовлетворил иск межрайонной прокуратуры к местной администрации. После этого остановки общественного транспорта и светофоры стали более удобными для инвалидов.