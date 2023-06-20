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НовостиПроисшествия20 июня 2023 14:49

Под Воронежем в столкновении «Фольксвагена» с «Жигулями» погиб один человек

ДТП произошло в Новоусманском районе
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы региональной полиции.

Фото пресс-службы региональной полиции.

По предварительным данным, сегодня, 20 июня, примерно в 15:20 на 22 км автодороги «Воронеж-Тамбов» 63-летний житель Верхнехавского района, находясь за рулем «ВАЗ-2106», выехал на «встречку», где столкнулся с «Фольксвагеном Поло» под управлением 40-летнего жителя Аннинского района. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

В результате ДТП водитель «Жигулей» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель «Фольксвагена» получил телесные повреждения, его доставили в медицинское учреждение. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.