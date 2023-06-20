Воронежский IT-ишник обманным путем начислил и потратил 341 тысячу бонусных рублей

Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По версии следствия, 23-летний житель Калачеевского района работал удаленно и сотрудничал с крупной IT-компанией. Летом 2022 года подозреваемый обнаружил незащищенность некоторых бонусных систем, когда за покупки на маркетплейсе начисляются бонусные рубли. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

Он перевел на свой аккаунт 341 тысячу бонусов, которые в итоге потратил на покупки, оплатив ими товар в соотношении один к одному Злоумышленник купил себе электронику, музыкальные станции и интим-принадлежности. В отделе полиции мужчина во всем сознался, но отказался рассказывать, где именно кроется ошибка, благодаря которой удалось осуществить начисление бонусных баллов. В соответствии счастью 3 статьи 159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной информации» ему грозит до шести лет лишения свободы.