Из воронежского «Факела» ушел вратарь Алексей Городовой

В последних матчах «Факела» Алексей Городовой выходил только на разминку перед играми. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Вратарь Алексей Городовой ушел из «Факела» после истечения срока контракта. О новом соглашении с голкипером не договорились.

Алексей Городовой в начале сезона играл в основе практически наравне с Ильей Свиновым. Но потом присел на скамейку запасных. Всего в сезоне 2022-2023 года он сыграл в шести матчах чемпионата, где пропустил 13 голов и в пяти матчах Кубка, где ему забили 10 мячей. Показалось, что в какой-то момент Алексей потерял в себе уверенность и перестал внушать это чувство коллегам по обороне.

Тем не менее болельщики не забудут классный сейв Городового в матче с «Балтикой» в Калининграде. Именно он вместе с голом Романа Акбашева вывел «Факел» в Премьер-лигу. Теперь обоих игроков в воронежской команде уже не будет.

Напомним, в межсезонье «Факел» продлил контракт защитником Сергеем Божиным. Но и потерял одного из лидеров – полузащитника Романа Акбашева. В то же время клуб выкупил контракт хавбека Вячеслава Якимова у «Краснодара». Также продлили соглашения с нападающим Евгением Марковым и с защитником Кириллом Сусловым.