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НовостиОбщество20 июня 2023 13:25

В Воронеже 21 июня запретят парковку у Памятника Славы

Ограничения продлятся с 0:00 до 14:00
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы городской администрации.

Фото пресс-службы городской администрации.

Завтра, 21 июня, у главного мемориала Коминтерновского района – Памятника Славы (Московский проспект) с 00:00 до 14:00 будет запрещена парковка (и остановка) автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Причина временных корректировок - проведение церемонии захоронения непогребенных останков воинов Красной Армии, погибших при защите Отечества.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, завтра нельзя будет парковаться на пяти улицах Воронежа. А 22 июня парковку запретят на проспекте Революции.