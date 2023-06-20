В Воронеже 21 июня запретят парковку у Памятника Славы

Фото пресс-службы городской администрации.

Завтра, 21 июня, у главного мемориала Коминтерновского района – Памятника Славы (Московский проспект) с 00:00 до 14:00 будет запрещена парковка (и остановка) автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Причина временных корректировок - проведение церемонии захоронения непогребенных останков воинов Красной Армии, погибших при защите Отечества.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, завтра нельзя будет парковаться на пяти улицах Воронежа. А 22 июня парковку запретят на проспекте Революции.