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НовостиОбщество20 июня 2023 13:22

В Воронеже на два месяца закроют движение на части улицы Лидии Рябцевой

Нельзя будет проехать по участку от улицы Ватутина до Московского проспекта
Юрий КОЗЛОВ
Водителям все лето придется объезжать перекрытый участок улицы Лидии Рябцевой.

Водителям все лето придется объезжать перекрытый участок улицы Лидии Рябцевой.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В среду, 21 июня, с 6.00 закроют движение в Коминтерновском районе на участке улицы Лидии Рябцевой – от улицы Ватутина до Московского проспекта. В это время там будет проходить капремонт одного из участков теплотрассы. Его будут выполнять специалисты АО «Квадра». Завершить работы планируют к 1 сентября.

Напомним, 21 июня в связи временно внесут большие изменения в схему движения городского транспорта. До 14.00 будет запрещена парковка (и остановка) автотранспорта у Памятника Славы. Там пройдет церемония захоронения непогребенных останков воинов Красной Армии. Из-за проведения мероприятий, связанных с Днем памяти и скорби также нельзя будет оставить машину в районе Советской площади, на участках улиц Дзержинского и Беговой.

А с утра 22 июня нельзя будет припарковаться на участках проспекта Революции возле Площади Победы и на левом берегу возле «Музея-диорама». Также на полтора часа закроют движение в районе памятника И.Д. Черняховскому.