В Воронеже на два месяца закроют движение на части улицы Лидии Рябцевой

Водителям все лето придется объезжать перекрытый участок улицы Лидии Рябцевой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В среду, 21 июня, с 6.00 закроют движение в Коминтерновском районе на участке улицы Лидии Рябцевой – от улицы Ватутина до Московского проспекта. В это время там будет проходить капремонт одного из участков теплотрассы. Его будут выполнять специалисты АО «Квадра». Завершить работы планируют к 1 сентября.

Напомним, 21 июня в связи временно внесут большие изменения в схему движения городского транспорта. До 14.00 будет запрещена парковка (и остановка) автотранспорта у Памятника Славы. Там пройдет церемония захоронения непогребенных останков воинов Красной Армии. Из-за проведения мероприятий, связанных с Днем памяти и скорби также нельзя будет оставить машину в районе Советской площади, на участках улиц Дзержинского и Беговой.

А с утра 22 июня нельзя будет припарковаться на участках проспекта Революции возле Площади Победы и на левом берегу возле «Музея-диорама». Также на полтора часа закроют движение в районе памятника И.Д. Черняховскому.