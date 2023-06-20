В Воронеже закупили 15 подержанных троллейбусов из закрытого белгородского депо

Белгородские троллейбусы будут ездить по Воронежу с осени. Фото: телеграм-канал Человек Чеботарев.

На улицах Воронежа осенью 2023 года появятся «глазастые» троллейбусы. Далеко не новую технику привезут из закрывшегося белгородского депо. Так временно попытаются решить проблему на маршрутах №№ 7 и 99, где сейчас выходящие на линию троллейбусы сильно износились.

Подержанную технику купили у белгородских коллег специалисты «Воронежпассажиртранса». Первые три машины 2013 года выпуска уже прибыли в Воронеж. Они проходят техобслуживание, при необходимости – небольшой косметический ремонт, доукомплектовываются системой видеонаблюдения и терминалами. Водителей на каждую машину уже определили. После оформления всех необходимых документов, включая страховку, троллейбусы начнут выходить на линию. Всего их будет 15. Все они оборудованы пандусами и кондиционерами и вмещают более 100 человек.

- Машины из Белгорода – временное решение проблемы на то время, пока идет работа над проектом комплексной модернизации троллейбусного движения в городе, - сообщили в мэрии Воронежа.