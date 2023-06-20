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НовостиПолитика20 июня 2023 12:27

За время СВО вернулись из плена шесть бойцов из Воронежской области

Известно имя только одного из них
Олег КУЗНЕЦОВ
Двух воронежских пленных удалось обменять.

Двух воронежских пленных удалось обменять.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За время СВО удалось вернуть из плена шесть бойцов из Воронежской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель пресс-центра регионального правительства Артем Сокольников.

- Дай Бог ребятам здоровья и сил, - пожелал он

Имена вернувшихся бойцов обычно не раскрывают. Ранее стало известно только об одном из них. В марте 2023 года вернулся домой из плена летчик из Бутурлиновки, подполковник Максим Криштоп, на СВО он был заместителем командира полка. Примерно в то же время вернулся домой еще один боец. Еще двух наших земляков обменяли на украинских военных.