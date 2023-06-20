Доярка из Воронежской области потеряла на инвестициях 1,8 миллиона рублей

Стартовый депозит доверчивая женщина перевела с кредитной карты. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Неприятная история для 56-летней оператора машинного доения из Лискинского района началась 24 апреля этого года, когда она увидела в интернете рекламу об инвестициях. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Женщина зашла на сайт, указала свои данные, а также мобильный телефон для связи со специалистом. Ну а дальше события развивались по привычной схеме. С ней связались аферисты, посоветовали скачать приложение и внести стартовый депозит. Спустя день начинающему инвестору сообщили, что она «в плюсе». И пошло – поехало. Более месяца женщина вносила на инвестиционную платформу кредитные деньги, которые взяла в пяти банках, но с 28 мая помощники с сайта перестали отвечать. Общий ущерб составил один миллион 861 тысячу 520 рублей.

Всего за минувшие сутки на территории нашей области зарегистрированы 19 сообщений о противоправных действиях, совершенных дистанционно. Общий ущерб составил около 13 миллионов.