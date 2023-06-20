В Воронежской области инфляция в мае снизилась до 1,53 процента

Темпы обесценивания денег в Воронежской области снизились до минимальных. Фото: из архива «КП»

В мае в Воронежской области инфляцию составила 1,53 процента, что на 0,6% меньше, чем в апреле. Этот показатель в нашем регионе ниже, чем в целом по стране и в Центральном федеральном округе, в частности. Об этом сообщили в воронежском отделении Банка России со ссылкой на данные Росстата.

На замедление темпов инфляции повлияли несколько факторов. Например, в теплицах стали выращивать больше овощей. Благодаря этому их стали больше продавать. В итоге купить помидоры в мае было дешевле, чем годом ранее, а огурцы дорожали не так быстро.

Рост производства сырого молока помог снижению цен на сливочное масло и сметану. Сказалось и сокращение издержек на корма: благодаря рекордному урожаю 2022 года подешевело зерно.

Кроме того, российские предприятия расширяют производство парфюмерно-косметической продукции, чистящих и моющих средств. В результате стали медленнее дорожать крема, дезодоранты и зубная паста, а цены на стиральные порошки начали снижаться быстрее.

- Экономика России постепенно справляется с санкциями, подстраивает процессы производства и логистики к новым условиям. Отечественные предприятия наращивают производство товаров, замещая импорт. Налаживаются альтернативные поставки. Открываются новые вакансии. С учетом всех этих факторов инфляция может снизиться в 2023 году до 4,5–6,5%, а в 2024 году — до 4%, - дал прогноз Максим Коршунов, начальник экономического отдела воронежского отделения Банка России.