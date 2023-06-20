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НовостиОбщество20 июня 2023 11:33

В Воронеже на пяти улицах нельзя будет парковаться 21 июня

Ограничения продлятся с 6 до 19 часов
Алексей СЕРГУНИН

Из-за проведения мероприятий 21 июня в течение нескольких часов будет запрещена парковка автотранспорта на нескольких улицах Воронежа. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 6:00 до 14:00 нельзя будет оставить машину в районе Советской площади: на участках улиц 25 Октября, Театральной, Художника Бучкури.

С 6:00 до 16:00 – на участке улицы Беговой: в районе Мемориального и Московского скверов.

С 6:00 до 19:00 – на участке улицы Дзержинского: от улицы Плехановской до улицы Карла Маркса.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, на проспекте Революции в Воронеже запретят парковку 22 июня.