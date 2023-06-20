В Воронеже женщина может сесть на три года за фиктивную прописку девяти иностранцев

Женщину за ее махинации задержали, а потом отпустили до суда под подписку о невыезде. Фото: из архива «КП»

Полицейские обнаружили в Ленинском районе очередную «резиновую» квартиру. 32-летнюю женщину задержали за фиктивную прописку девяти иностранцев. По данным полицейских, она оформляла их регистрацию в доме своих близких родственников на Туркменском переулке с сентября 2022-го по январь 2023 года. С каждого фиктивного постояльца она брала за прописку по тысяче рублей. Родственники были не в курсе махинаций с их квартирой. О них они узнали о полицейских.

- Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» (до трех лет лишения свободы). Оказалось, что женщина была ранее судима за кражу. До суда она будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.