Чиновники управы Ленинского района Воронежа отличилсь в сдаче норм ГТО

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

На днях, на базе городского стадиона «Чайка» очередная команда сотрудников управы Ленинского района в составе 13 человек сдавала нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Стоит отметить лучших спортсменов: Екатерина Путилина показала невероятную гибкость и при норме наклона на золотой знак 13 см показала результат 25 см.

В беге на 60 м на равных выступили Ярослав Павлов и Андрей Федотов они показали время – 8,0 сек. При этом на «золото» достаточно 8,1 сек.

Заместитель руководителя управы по социальным вопросам Евгения Демченко стала самой стабильно-спортивной представительницей прекрасной половины управы района. Она принимала участие в сдаче норм комплекса ГТО четвертый раз за последние 5 лет и всегда с хорошим результатом.

- Здоровый образ жизни, постоянные занятия физической культурой и спортом, это серьезный заряд бодрости и эмоциональной устойчивости, что значительно помогает сотрудникам управы в повседневной жизни. Мы в коллективе стараемся культивировать эти принципы и поощряем участие в любых позитивных программах, - отметил глава Ленинского района Сергей Ситников.