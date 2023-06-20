В Воронеже к Дню памяти и скорби «Песчаный лог» останется с ржавыми табличками и выпавшей штукатуркой

Когда на мемориальном комплексе «Песчаный лог» наведут порядок, неясно. Фото: Защита культурного наследия Воронежа ВКонтакте.

Воронежские общественные активисты проинформировали о запущенным состоянии мемориального комплекса «Песчаный лог» в Советском районе. Они разместили фото, подтверждающие их слова в группе «Защита культурного наследия Воронежа» ВКонтакте.

Общественники сообщили, что мемориальные доски заржавели и завалены скошенной травой. А стена у памятного знака имеет белые подтеки, местами на ней отвалилась штукатурка.

В мэрии сообщили, что траву сотрудники районного комбината благоустройства скоро уберут. А вот с другими недостатками все гораздо сложнее. Подрядчик должен устранить дефекты, образовавшиеся после реконструкции «Песчаного лога». Она, кстати, проходила совсем недавно – в 2020 году. Но с гарантийным ремонтом не торопятся. При этом ссылаются на трудности с доставкой нужного для этого материала, возникшие из-за санкционного давления на нашу страну.

Очевидно, что к Дню памяти и скорби 22 июня «Песчаный лог» в порядок не приведут.

Напомним, в июле 1942 года немецко-фашистские палачи расстреляли сотни мирных жителей, пострадавших от бомбардировок и артобстрела во время боев за Воронеж. Тех, кто пытался сопротивляться, убивали ударами приклада по голове. Каратели не щадили даже грудных детей, пристреливали их на руках матерей.

Единственным живым свидетелем массовой казни оказалась жительница Воронежа Анна Федоровна Попова. Она случайно уцелела во время расстрела, а затем выбралась из-под трупов и спряталась в бурьяне. После освобождения Воронежа Анна Попова рассказала о трагедии «Песчаного лога» и указала место расстрела. На этом месте и появился мемориальный комплекс. На памятном знаке указаны 452 жертвы фашистского террора.