В Воронеже 21 июня закроют на дезинсекцию два парка

Фото пресс-службы городской администрации.

21 июня дезинсекция от клещей пройдет в Воронежском центральном парке (ВЦП) и парке «Алые паруса». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. На время обработки будут закрыты парки: ВЦП - с 10:00 до 14:00, а «Алые паруса» - с 12:00 до 16:00. Завтра также от личинок комаров обработают водоемы в скверах «Чайка», «У озера», в парках «Алые паруса» и ВЦП.

Работы выполнят сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области». Применяемые препараты безвредны для людей и животных.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, уже 883 жителя Воронежской области пострадали от укусов клещей в 2023 году.