Воронежский теннисист завоевал бронзу первенства России

Максим Гончаров со Степаном Жеромским поднялись на третью ступень пьедестала. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежский теннисист Максим Гончаров завоевал медаль первенства России среди спортсменов до 19 лет в парном разряде. Соревнования проходили в Москве.

Гончаров выступал в паре с москвичом Степаном Жоромским. Сначала они победили сочинца Семена Батиным и столичного теннисиста Даниила Степанова, посеянных под третьим номером. Затем Максим и Степан выиграли у туляка Максима Васильева и Марка Архирейского из Сергиева Посада. А в третьем круге Гончаров и Жоромский оказались сильнее москвича Дмитрия Титова и Максима Власова из Химок.

И только в полуфинале Максим и Степан проиграли Тимофею Дерепаско из Химок и Егору Плешивцеву из Москвы – 4:6, 3:6. Зато завершили они турнир победой. В борьбе за бронзу Гончаров и Жоромский обыграли москвича Амира Асылкожаева и ростовчанина Андрея Куницына — 6:3, 6:4.

Максим Гончаров тренируется в спортивной школе № 1 под руководством Андрея Кузьмина.

- Спортсмены показали мастерство и характер, обыграв трех соперников, не уступив в этих встречах не одного сета и проиграв только в полуфинале второй сеяной паре турнира, Дерепаско и Плешивцеву, - подвел итоги турнира старший тренер региональной сборной и личный тренер Гончарова – Андрей Кузьмин. — Это очень большое достижение, поскольку воронежские теннисисты больше восьми лет не поднимались на пьедестал на первенствах России в этой возрастной категории.