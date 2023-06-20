За отказ починить разбитое окно жительница Воронежской области зарезала сожителя

Дама молниеносно схватила нож и пырнула им в живот оппоненту. Фото: Алексей СЕРГУНИН

46-летнюю жительницу села Чигорак ждет суд в соответствии с ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом информирует пресс-служба регионального Следкома.

Следствие установило, что днем 4 апреля этого года в жилом доме по улице Фрунзе в селе Чигорак во время алкогольных посиделок женщина попросила сожителя починить разбитое окно. Мужчина стал возражать и оскорбил сожительницу. Дама молниеносно схватила нож и пырнула им в живот оппоненту. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. На предварительном следствии обвиняемая во всем созналась, все это время она провела в изоляторе. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до 15 лет лишения свободы.