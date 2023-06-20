На проспекте Революции в Воронеже 22 июня запретят парковку

С 7:00 до 14:00 нельзя будет парковаться на участке проспекта Революции – от дома № 23 до дома № 29 и от дома № 22 до дома № 30. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В День памяти и скорби, 22 июня, в Воронеже произойдут небольшие корректировки в организации дорожного движения на нескольких участках. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 7:00 до 14:00 нельзя будет парковаться на участке проспекта Революции – от дома № 23 до дома № 29 и от дома № 22 до дома № 30.

С 7:00 до 14:00 парковку запретят у Центра военно-патриотического воспитания «Музей-диорама» – от дома № 90 до дома № 96Б и от дома № 95Б до дома № 91 по Ленинскому проспекту.

Кроме того, с 8:00 до 9:30 будет закрыто движение в районе памятника И.Д. Черняховскому – на участке улицы Кольцовской.