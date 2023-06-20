В Воронеже разрешили купаться только на трех пляжах

Пляж у санатория имени Горького – одно из трех мест в Воронеже, где можно искупаться. Фото: Ксения БОРКОВСКАЯ

В Воронеже годными для купания признали только три пляжа. Об этом рассказал на планерке в мэрии руководитель управления по делам ГО и ЧС Сергей Хомук.

«Зеленый свет» для любителей поплавать и нырять зажгли на двух пляжах в Железнодорожном районе: «Пески» на реке Воронеж в Боровом на Усманке. Также можно купаться у санатория имени Горького. Пляж расположен в Центральном районе Воронежа.

Есть в Воронеже и еще пять пляжей, которые можно использовать как места отдыха у воды, но не для купания.

Сергей Хомук напомнил, что в 2022 году в Воронеже утонули три человека. Все они купались в неразрешенных местах. В 2020 и 2021 годах утонули пять и семь воронежцев.

Чтобы не допустить повторения трагедий, начала действовать система штрафов за купание в неположенных местах, где есть запрещающие знаки. При первом нарушении придется выложить 500 рублей, при втором – уже тысячу.