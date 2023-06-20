Под Воронежем водитель «Пежо» врезался в дерево и попал в больницу

«Пежо» после ДТП. Фото: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 19 июня, в 18.20 в Панинском районе на 11 километре дороги Панино – Большой Мартын случилось ДТП. 68-летний житель Новоусманского района, руливший «Пежо 307», ехал со стороны трассы Курск-Воронеж в сторону села Сергеевки. Он не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево.

Пожилой шофер получил травмы. Его отвезли на скорой в местную больницу.

- Всего 19 июня в Воронежской области случилось 88 ДТП, из них 68 – в Воронеже, 19 – на дорогах в районах, 2 – на федеральных трассах. В восьми авариях получили травмы восемь человек, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Напомним, 60-летний шофер фуры в Павловском районе опрокинулся в кювет и попал в больницу.