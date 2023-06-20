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НовостиПроисшествия20 июня 2023 8:21

В Воронежской области грузовик улетел в кювет и опрокинулся набок

Водителя отвезли в больницу
Юрий КОЗЛОВ
Грузовик после аварии.

Грузовик после аварии.

Фото: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 19 июня, в 12.05 в Павловском районе на 649 километре трассы «Дон» случилась авария. 60-летний житель Краснодарского края, руливший грузовиком Рено Ивеко Стралис» с полуприцепом «Шмитц Рефрижератор», гнал слишком быстро. Результат печальный – шофер не справился с управлением, и фура улетела в кювет, где завалилась набок.

Шофер получил травмы. На скорой его отвезли в больницу. Полицейские организовали проверку обстоятельств аварии. Они будут выяснять, почему пожилой водитель гнал с такой безрассудно большой скоростью.