В Воронеже врачи показали рентгеновские снимки проглотивших шуруп и гайку детей

Так выглядит шуруп в животе ребенка. Фото: БУЗ ВО "ОДКБ №2" ВКонтакте.

На странице воронежской областной детской больницы № 2 ВКонтакте выложили фото рентгеновских снимков ребятишек, случайно проглотивших шуруп и гайку. Сделали это для наглядности очередного предупреждения родителям.

Детские врачи отмечают, что из года в год число обращений с детьми, проглотившими мелкие предметы, не уменьшается. И еще раз попросили взрослых: не давать в руки малышам монеты, иголки, магниты, батарейки. И тем более шурупы и гайки. Кроме того, нужно следить, чтобы до этих предметов ребенок даже теоретически не мог добраться.

А так рентген просветил гайку. Фото: БУЗ ВО "ОДКБ №2" ВКонтакте.

Также маленьким детям нужно объяснять, что эта вещь съедобная, а это «бяка», которую брать в рот нельзя. А еще для здоровья ребенка немаловажно, если ему с ранних лет прививать навыки неторопливого приема пищи, ее тщательного пережевывания.