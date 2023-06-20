Директор воронежской школы похвастался в соцсети убитой косулей

Необходимость для директора школы хвастаться в соцсети своими охотничьими успехами вызывает большое сомнение. Фото: со страницы Алексея Фактора ВКонтакте.

Директор воронежской школы № 102 Алексей Фактор на своей странице ВКонтакте выложил фото убитой им косули. Пост об охотничьей удаче полностью выглядит так:

- Охота есть охота. Прекрасно проведенное время в кругу дорогих моему сердцу друзей. Все было здорово! Спасибо замечательному и очень познавательному Иван Ивановичу, за предоставленную возможность. Реализовал. 214 метров. Косуля. Воронежская губерния. 3.06.2023.

Судя по фото, косуля взрослая. Охота на таких животных в Воронежской области разрешена до 20 июня. Так что по закону ни к чему не придерешься. А вот по моральной стороне дела возникают большие вопросы. Одно дело – выкладывать подобные фото военным и представителям силовых структур. И совсем другое – представителям образовательных учреждений. При том, что некоторые родители учеников да и сами школьники могут оказаться убежденными зоозащитниками, которых фото убитого животного способно шокировать.

Тем более, что даже администраторы соцсети отметили фотографию как возможный неприятный контент.