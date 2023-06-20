Жителей Воронежской области предупредили о надвигающейся грозе

Гроза вероятна в некоторых местах Воронежской области во второй половине дня 23 июня. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воронежские синоптики предупредили о вероятности грозы в конце рабочей недели. В целом же погода будет сухой и теплой.

- Гроза возможна местами по области во второй половине дня в пятницу, 23 июня, - сообщили в Воронежском гидрометцентре.

В целом же наш регион продолжает находиться под влиянием антициклона. В Воронеже слабый дождь вероятен только днем 20 июня. Остальные дни рабочей недели будет солнечно. Также только небольшие дожди прогнозируют в ближайшие дни до четверга, 22 июня, и в Воронежской области.

При этом если в районах области местами ночная температура может упасть и до +7 градусов, то в Воронеже она стабильно укрепилась на отметке от +12 до +15. Днем же нижний порог термометра в нашем регионе +19, а верхний - +28. В Воронеже разброс температур в светлое время суток будет не таким большим – от +22 в среду, 21 июня, до +26 в пятницу, 23 июня.