В Липецке оставили в силе приговор бывшему начальнику отдела прокуратуры Воронежской области

Апелляцию адвоката Андрея Авдеева в Липецком областном суде не удовлетворили. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Липецком областном суде не удовлетворили апелляционную жалобу адвоката бывшего начальника отдела по рассмотрению обращений и приему граждан прокуратуры Воронежской области Андрея Авдеева. Его еще раз признали виновным в получении взятки в 500 тысяч рублей.

По данным следствия, в январе 2016 года Авдеев получил эту кругленькую сумму от скандально известного адвоката Марии Г., которую задержали с так называемым «зеленым блокнотом». В нем были расписаны расценки на услуги влиятельных «решальщиков», которые брали деньги за обеспечение нужных их «спонсорам» приговоров. После того, как сведения из «зеленого блокнота» выплыли наружу, своих должностей лишились тогдашний председатель Воронежского областного суда Виталий Богомолов и его заместитель Владимир Маслов.

В случае с Авдеевым Мария Г. выступала как посредник. Деньги ей передала мать наркоторговца, желающая смягчить приговор для сына. Авдеев, по данным ФСБ, выступал как «решальщик», способный убедить нужных людей в судебном ведомстве. В ходе следствия экс-сотрудник прокуратуры признавал факт общения с Марией Г., но отрицал получение взятки. При этом защита напирала на то, что в силу своей должности Андрей Авдеев никак не мог повлиять на приговор наркоторговцев. При этом умалчивали о широких связях, доставшихся ему в том числе, так сказать, по наследству. Его отец Михаил Авдеев долгое время был судьей в Воронежском областном суде.

Кстати, именно тот факт, что теоретически Михаил Авдеев мог оказать влияние на коллег, послужило причиной того, что дело его сына отдали на рассмотрение в Липецк.

Приговор, вынесенный ранее Андрею Авдееву Правобережным районным судом Липецка, теперь утвердили. Экс-начальник отдела прокуратуры Воронежской области проведет семь лет в колонии строгого режима. Кроме того, работать в надзорном ведомстве ему запретили на пять лет. Если, конечно, защита не подаст жалобу в другую судебную инстанцию. Тогда будет очередная пауза для ее рассмотрения.