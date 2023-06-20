Воронежский «Факел» продлил контракт с защитником Сергеем Божиным

Сергей Божин после своего забитого гола в матче с «Ахматом» в Воронеже. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Руководители «Факела» продлили контракт с защитником Сергеем Божиным. В сезоне 2022-2023 годов он был одним из лидеров линии обороны воронежского клуба. Его игра запомнилась не только не надежностью, но и самоотверженностью. Во втором круге Божин спас «Факелу» ничью в домашнем матче с грозненским «Ахматом», отбив мяч, летевший в ворота, самым болезненным и интимным для мужчины местом.

Кроме классных оборонительных действий, Божин здорово подключался в атаку. Он забил два гола – московскому «Торпедо» и тому же «Ахмату» в Воронеже – неотразимыми ударами головой. А еще отметился голевой передачей.

Сергей Божин в сезоне 2022-2023 года участвовал в 21 игре в чемпионате, в четырех матчах Кубка и в обоих стыках с красноярским «Енисеем».

Напомним, в межсезонье «Факел» потерял одного из лидеров – полузащитника Романа Акбашева. В то же время клуб выкупил контракт хавбека Вячеслава Якимова у «Краснодара». Также продлили соглашения с нападающим Евгением Марковым и с защитником Кириллом Сусловым.