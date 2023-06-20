В Воронеже ищут пропавшего без вести 16-летнего подростка

Ивана Кулькова нет дома уже третьи сутки. Фото: поисково-спасательный центр «Регион 36», ВКонтакте.

В Коминтерновском районе пропал 16-летний Иван Кульков. Помощи в его поисках попросили в первом казачьем поисково-спасательном центре «Регион 36».

Иван ушел из дома 17 июня. Его видели на улице Шишкова, после этого он исчез. До этого не было случаев, что Иван уходил из дома так надолго, никого не предупредив.

Приметы Ивана Кулькова: рост 172 сантиметра, среднее телосложение, светлые короткие волосы. В день исчезновения 17 июня был одет в белую футболку и черные шорты.

Если вы что-либо знаете о том, где находится или может быть Иван Кульков, позвоните по телефону 8-920-404-60-00 (волонтеры) или в службу спасения 112.

Напомним, недавно искали родителей 4-летних Софии и Миланы. Прохожие увидели малышек, плакавших в песочнице на улице Торпедо в Коминтерновском районе Воронежа. Мать детей нашли через несколько дней, но девочек ей сразу не отдали. Идет разбирательство, почему она оставила их одних.

А в начале июня волонтеры разыскивали 15-летнюю девочку, пропавшую в микрорайоне Чижовка. Она ушла из пункта временного размещения беженцев в переулке Днепровский. Поиски закончились благополучно, через несколько дней ее нашли живой и невредимой.