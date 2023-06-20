Классику оперы услышали воронежцы в Зеленом театре

фото Андрея Парфенова, ПФ

Воскресный вечер воронежцев украсили оперные солисты из Средней Азии. Под открытым небом в Зеленом театре Центрального парка прозвучали популярные арии из опер Моцарта, Верди, Пуччини, Рахманинова и Чайковского в исполнении Салтанат Ахметовой (сопрано, Казахстан), Рамиза Усманова (тенор, Узбекистан) и Энхбата Тувшинжаргала (баритон, Монголия). Артистов, которые уже популярны в России, привез в Воронеж Платоновский фестиваль.

Перед концертом исполнители переживали, насколько хорошо их голоса будут слышны на природе, где нет стен, и могут теряться тембральные нюансы. Но природа благоволила, штормовой ветер, несколько дней валивший на воронежских улицах деревья, покинул город, и зрители смогли насладиться шедеврами мировой оперы без свиста. Желающие приобщиться заняли не только места амфитеатра, но и зеленый склон парка.

фото Андрея Парфенова, ПФ

Певцы хоть и серьезного оперного жанра, но в жизни оказались очень демократичными, с удовольствием делясь внутренней артистической кухней и эмоциями. Например, артисты не чураются эстрады и других менее масштабных вокальных жанров.

- Петь «Евгения Онегина» было моей мечтой, но я обожаю детскую песню «Слышу голос из прекрасного далека», - разулыбался Энхбат Тувшинжаргал, который до 16 лет серьезно занимался дзюдо и только после этого пришел в музыку. С тех пор окончил консерваторию в Санкт-Петербурге, пел в Мариинке, а теперь в Пермском театре солирует в спектаклях Богомолова. – Я уважаю все жанры. Эстрада мне нравится своей свободой.

Рамиз Усманов руководит главным театром Узбекистана, а когда-то начинал с народных песен под рубаб.

- Мне педагог сказал, что у меня шикарный голос и мне нужно петь оперу, а я сначала был против. Но через четыре месяца занятий услышал, что голос совсем стал по-другому звучать. И хотя сейчас уже не представляю жизнь без оперы, но на домашних праздниках все равно люблю спеть по рубаб. А вообще могу и джаз, и поп. Не могу отказать, если зрители просят французские или итальянские эстрадные песни. Народ попросит - надо петь. Бог дал голос – поем все, - отмечает артист, обладающий редким по красоте и насыщенности голосом, позволяющим ему одинаково успешно исполнять как лирический, так и драматический теноровый репертуар.

- Я очень люблю эстраду. Обожаю оторваться в караоке, там я не пою оперу, разумеется, - призналась ведущая солистка театра «Астана Опера» Салтанат Ахметова. – А вообще мы с сестрой - продукт желаний мамы. Она в детстве хотела играть на скрипке, но в семье было пятеро детей. Когда она ходила в школу, обязательно шла через ЦУМ и смотрела там на скрипки. Нас сестрой в детстве сразу отдали в музыкалку. Потом сестра училась в музыкальном колледже по классу хорового дирижирования.