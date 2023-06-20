Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды20 июня 2023 5:03

Классику оперы услышали воронежцы в Зеленом театре

Платоновский фестиваль привез на гастроли мировых звезд
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
фото Андрея Парфенова, ПФ

фото Андрея Парфенова, ПФ

Воскресный вечер воронежцев украсили оперные солисты из Средней Азии. Под открытым небом в Зеленом театре Центрального парка прозвучали популярные арии из опер Моцарта, Верди, Пуччини, Рахманинова и Чайковского в исполнении Салтанат Ахметовой (сопрано, Казахстан), Рамиза Усманова (тенор, Узбекистан) и Энхбата Тувшинжаргала (баритон, Монголия). Артистов, которые уже популярны в России, привез в Воронеж Платоновский фестиваль.

Перед концертом исполнители переживали, насколько хорошо их голоса будут слышны на природе, где нет стен, и могут теряться тембральные нюансы. Но природа благоволила, штормовой ветер, несколько дней валивший на воронежских улицах деревья, покинул город, и зрители смогли насладиться шедеврами мировой оперы без свиста. Желающие приобщиться заняли не только места амфитеатра, но и зеленый склон парка.

фото Андрея Парфенова, ПФ

фото Андрея Парфенова, ПФ

Певцы хоть и серьезного оперного жанра, но в жизни оказались очень демократичными, с удовольствием делясь внутренней артистической кухней и эмоциями. Например, артисты не чураются эстрады и других менее масштабных вокальных жанров.

- Петь «Евгения Онегина» было моей мечтой, но я обожаю детскую песню «Слышу голос из прекрасного далека», - разулыбался Энхбат Тувшинжаргал, который до 16 лет серьезно занимался дзюдо и только после этого пришел в музыку. С тех пор окончил консерваторию в Санкт-Петербурге, пел в Мариинке, а теперь в Пермском театре солирует в спектаклях Богомолова. – Я уважаю все жанры. Эстрада мне нравится своей свободой.

Рамиз Усманов руководит главным театром Узбекистана, а когда-то начинал с народных песен под рубаб.

- Мне педагог сказал, что у меня шикарный голос и мне нужно петь оперу, а я сначала был против. Но через четыре месяца занятий услышал, что голос совсем стал по-другому звучать. И хотя сейчас уже не представляю жизнь без оперы, но на домашних праздниках все равно люблю спеть по рубаб. А вообще могу и джаз, и поп. Не могу отказать, если зрители просят французские или итальянские эстрадные песни. Народ попросит - надо петь. Бог дал голос – поем все, - отмечает артист, обладающий редким по красоте и насыщенности голосом, позволяющим ему одинаково успешно исполнять как лирический, так и драматический теноровый репертуар.

- Я очень люблю эстраду. Обожаю оторваться в караоке, там я не пою оперу, разумеется, - призналась ведущая солистка театра «Астана Опера» Салтанат Ахметова. – А вообще мы с сестрой - продукт желаний мамы. Она в детстве хотела играть на скрипке, но в семье было пятеро детей. Когда она ходила в школу, обязательно шла через ЦУМ и смотрела там на скрипки. Нас сестрой в детстве сразу отдали в музыкалку. Потом сестра училась в музыкальном колледже по классу хорового дирижирования.

фото Андрея Парфенова, ПФ

фото Андрея Парфенова, ПФ