В воронежском ТЮЗе поставили «Преступление и наказание»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

20 июня в Воронежском театре юного зрителя покажут премьеру. «Преступление и наказание» по Достоевскому поставил худрук театра Евгений Кочетков.

Вслед за Достоевским зритель вместе артистами станет свидетелем «психологического отчета одного преступления» и заглянет в потаенные уголки человеческой души: увидит, как тяжелые и страшные мысли приводят к таким же поступкам, и как неминуемо вслед за преступлением наступает расплата.

Это вневременная история об одержимом идеей-страстью человеке, о его месте в мире, о его сомнениях в бесконечности своих возможностей и полном крахе.

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