На рок-фестивале под Воронежем выступят 15 групп

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24 июня в Новой Усмани пройдет рок-фестиваль «Молодые ветра». На втором опен-эйре в 2023 году выступят 15 команд из разных российских регионов - из Москвы и Санкт-Петербурга, Белгорода и Орла, Ростова-на-Дону и Воронежа.

В этом году на форуме будут работать две сцены. Хедлайнером рок-фестиваля станет лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец. К нему присоединятся коллективы «Черный Обелиск», «Сказки Черного Города» и «Бригадный подряд». В лайн-ап музыкального марафона вошли также команды АТОМ-76, Magnetic Storm, N.Tesla, District 4, GroTTesque, MONOCAST, «Петр Брок и Полугора», SeVeR, Bring Your Own Bottle, «ТУМАННИЯ», «ТемпераменТ».