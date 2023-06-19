«Воронежпассажиртранс» планирует увеличить количество автобусов на линиях

Фото мэрии Воронежа

МКП МТК «Воронежпассажиртранс» - крупнейший перевозчик нашего города. Сегодня компания обслуживает 16 автобусных и 3 троллейбусных маршрута. Это основные магистральные направления, а также ряд социально-значимых. Ежедневно на линию выходят не менее 175 автобусов, что составляет 92% от числа, предусмотренного контрактами. Об этом на планерке в мэрии рассказал гендиректор Михаил Шацких. Совещание прошло под председательством первого вице-мэра по городскому хозяйству Сергея Петрина 19 июня.

ПОСЛЕ 20:00 ТРАНСПОРТ ХОДИТ

На нем речь шла о транспортном обслуживании горожан и перспективах развития предприятия. Михаил Шацких пояснил, что МКП предпринимает все меры для увеличения выхода подвижного состава до 95-100%, поскольку потребности горожан и гостей города растут. Особое внимание уделяется выполнению рейсов после 20:00.

Фото мэрии Воронежа

Совместно с управлением транспорта представители МКП проанализировали пассажиропоток и режим организаций, предприятий, торговых центров. Итогом стало расписание со средним интервалом около 30 минут и последним отправлением с конечной остановки в районе 23:00 в зависимости от направления. Сбои могут быть вызваны техническими, либо форс-мажором.

- В большинстве случаев в подобных ситуациях оперативно, в ручном режиме, корректируется движение или направляется дополнительная единица транспорта, – пояснил Михаил Владимирович.

ЗА «ГОНЩИКАМИ» СЛЕДЯТ

Немаловажную роль играет и обратная связь пассажиров. Работа «Воронежпассажиртранса» в этом направлении позволила почти вдвое сократить число жалоб и заявлений (с 550 в 2020 году до 300 в 2022 году), в частности, на 40%. В основном, к слову, на некорректное отношение водителей к пассажирам.

Остается открытым вопрос и с называемыми «гонками» на дорогах среди водителей маршруток. Но, как заверил Шацких, с этим постоянно ведется работа. В 2022 году за это было депремировано 26 водителей, отстранено от управления и направлено на дополнительную стажировку порядка 20 человек.

Всего штатная численность предприятия сегодня составляет более 800 человек, из которых почти 500 – водители автобусов и троллейбусов. Остальные – сотрудники ремонтно-гаражной службы и службы энергохозяйства, технические работники. За последние два года штат компании увеличился на 48%. Такой рост обусловлен увеличением количества обслуживаемых направлений благодаря расширению автопарка в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и поддержке со стороны Правительства области – пополнения численности техники автобусами с системой климат-контроля. Укомплектован штат водителей – из расчета два водителя на один автобус. Их заработная плата за последний год была увеличена на 10%.

УЛУЧШИЛИСЬ УСЛОВИЯ ТРУДА

Увеличились и собственные доходы предприятия. Со 186 млн рублей в 2020-м до 600 млн в 2022-м. Уделялось большое внимание и сокращению затрат при закупке газомоторного топлива, запасных частей и иных средств, необходимых для нужд предприятия. По итогам 2022 года в ходе конкурсных процедур предприятию удалось сэкономить свыше 13 млн рублей.

– За последние два года собственными силами существенно улучшить условия труда сотрудников. Был обустроен полноценный диспетчерский пункт на базе предприятия, который подключен к специальной системе, позволяющей диспетчеру в режиме «онлайн» отслеживать и корректировать движение автобусов на маршрутах. Также произведен капремонт кровли административного здания троллейбусного парка, бокса гаражно-ремонтной службы в автобусном парке, кровли трех тяговых подстанций, а сейчас проводится ремонт производственных помещений, и модернизация моечного портала. Был обеспечен комплекс мер для повышения уровня террористической безопасности. В дальнейшем работа по развитию муниципальной транспортной компании также будет продолжаться, – подытожил Михаил Шацких.

ЧТО МОЖНО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ?

Фото мэрии Воронежа

По итогам Вице-мэр Сергей Петрин поручил обследовать технику, требующую серьезного ремонта, и изучить возможные затраты, и подготовить предложения, чтобы предметно проработать вопрос дальнейшего обновления автопарка. А руководителю управления транспорта Сергею Латынину организовать внеплановый мониторинг работы подвижного состава всех перевозчиков на предмет соблюдения сводного расписания и выполнения дежурных рейсов.

Также первым вице-мэром по городскому хозяйству была поставлена задача наладить взаимодействие с компанией «Синара – Транспортные машины», которая в дальнейшем сможет представить свои предложения по развитию электротранспорта в городе.

– В конце месяца организуем совещание с представителями компании по поводу их видения модернизации нашего электрохозяйства.«Воронежпассажиртрансом» выполняются работы по ремонту и содержанию своей инфраструктуры. Однако в части электротранспорта – ремонт тех же тяговых подстанций, депо и т. п. – необходимо будет увязывать с предложениями «Синары», чтобы двигаться синхронно и наиболее эффективно, – подытожил Сергей Петрин.